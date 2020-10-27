كيا "ستينجر" الجديدة بخدمات مميزة للهواتف الذكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الجديدة Stinger GT، والتي تمتاز بتحسين أنظمة المساعدة على القيادة ونظام المعلومات والترفيه.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Stinger GT الكوبيه الجديدة احتفظت بمحرك التربو المزدوج V6 لتقديم أداء أكثر رياضية وقوة يجعلها أكثر تنافسية في فئتها.



وشمل تحديث المظهر الخارجي للسيارة الكوبيه الرياضية الرسومات الموجودة على الكشافات المزودة بتقنية LED بشكل قياسي، حيث تعتمد مصابيح ضوء القيادة النهاري على تقنية LED أيضا.

كما شمل الشكل الجديد تحديث المصابيح الخلفية مع الربط بينهما بواسطة شريط إضاءة أسفل الحافة الخلفية مباشرة.

وتتزين عجلات السيارة Stinger GT من كيا بإطارات (جنوط) مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 و19 بوصة، وهي إطارات مخصصة للسيارات الرياضية ذات الأداء العالي.

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الهواتف الذكية

وتتمتع مقصورة السيارة بالعديد من التجهيزات الفاخرة والخامات الجديدة الراقية، وتظهر المرآة الداخلية بدون حواف حاليا.

ويمكن ضبط الإضاءة المحيطة في مقصورة السيارة بنحو 64 لونا مختلفا، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه بشاشة قياس 10.25 بوصة، والذي يتيح إمكانية اقتران إثنين من الهواتف الذكية به، حيث يمكن استعمال أحدهما لإجراء المكالمات الهاتفية، بينما يتم الاعتماد على الآخر في تشغيل محتويات الملتيميديا.

وتزخر سيارة كيا الكوبيه الجديدة بالعديد من الأنظمة المتطورة للمساعدة على القيادة مثل تحذير الخروج من السيارة عند فتح الأبواب، ونظام المساعدة على الطرق السريعة من أجل الحفاظ على المسار ومسافة الأمان.

محرك تربو

وتعتمد سيارة كيا Stinger GT الجديدة على سواعد محرك بنزين يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود مع شاحن تربو مزدوج .

وتتسارع سيارة كيا الجيدة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غصون 4.9 ثانية، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.