مقارنة بين همر 2022 الكهربائية وهمر H3T بيك أب القديمة

الخليج ٣٦٥ نت – عادت علامة همر للحياة كسيارة بيك أب كهربائية فاخرة، ونعرض لكم مقارنة سريعة بين الموديل الجديد وموديل H3T همر بيك أب الأصلي الذي توقف إنتاجه رسمياً في 2010.

التصميم

تصميم همر H3T القديمة أبسط وأكثر عملية من همر الكهربائية، مع صندوق خلفي أطول بكثير ومصابيح أمامية وضباب دائرية، وللمقارنة تبدو همر الكهربائية أكثر عضلية وتعقيدًا مع مصابيح أمامية LED أفقية وسقف قابل للنزع ورفارف بارزة.

الداخلية

داخلية همر الكهربائية بالطبع تبدو أكثر عصرية وتطوراً بكثير من H3T، مع شاشتي عرض ضخمتين في لوحة القيادة ورسومات ثلاثية الأبعاد، وللمقارنة، داخلية H3T تبدو مبسطة للغاية مع استخدام مكثف للبلاستيك.

التقنية والأداء

بالطبع لا مقارنة بين الاثنين في هذا المجال، مع وصول قوة همر الكهربائية إلى 1000 حصان من ثلاث محركات كهربائية، بينما همر H3T القديمة وصلت بحد أقصى إلى 300 حصان من محرك V8 سعة 5.3 لتر.

السعر

ويبدأ سعر همر الكهربائية الجديدة من حوالي 80,000 دولار (300,000 ريال)، وهو أكثر من ضعف سعر همر H3T بيك أب القديمة في 2008.