مفاجآت تويوتا في نسخة 2021 من Prius Prime الهجينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت نسخة Prius Prime بكونها النسخة الأعلى أداء لطراز بيريوس الهجين، ويمثلان معا قوة تنافسية تواجه بها تويوتا موديلات عديدة بالأسواق.

وقدمت تويوتا اليابانية موديلات لعام 2021 عبر طرازين، واختص موقع "كار أند درايفر" في هذا التقرير لاستعراض مواصفات وقدرات نسخة العام المقبل من طراز Prius Prime تحديدا.



الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز ما اجرته تويوتا من تحديثات على نسخة 2021 من طراز Prius Prime، وشمل ذلك، إضافة الماركة اليابانية، لأنظمة تقنية أكثر تطورا لنسخة العام المقبل عن ما كانت عليه نسخة 2020 الحالية.

وشمل ذلك إضافة تويوتا لنظام أندرويد اوتو التقني، بالإضافة لتوفير أنظمة أمن جديدة مساعدة للسائق، تشمل نظام رصد إشارة التعريف على الطرق، وتحسين أجهزة الاستشعار بالسيارة التي تحذر السائق في حالة رصدها لحركة من حوله أو في حال اقتراب السيارة أكثر من اللازم من جانب الطريق والأرصفة.





الأسعار

ستتوفر نسخة 2021 من طراز Prius Prime للبيع، ثلاث فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم LE تطرح بسعر 29,175 ألف دولار، ومن بعدها فئة XLE التي تطرح بسعر 30.955 ألف دولار، وأعلى فئة هي فئة Limited التي تطرح بسعر 34,955 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز Prius Prime بمحرك هجين، مكون من محرك وقود ذو 4 إسطوانات يدعمه محرك كهربائي، يعملان بناقل سرعة CVT، وينتج المحرك قوة 121 حصانا مع عزم دوران 105 لفة/قدم.

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استهلاك الوقود

الطراز تويوتا Prius Prime بنسخته لعام 2021 يستهلك من الوقود جالون لكل 55 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن.





الصالون الداخلي

يتوفر الطراز بنسخته الجديدة بصالون داخلي يكفي لـ 5 ركاب، ومساحة أسفل القدم بالمقاعد الأمامية تصل لـ 43.2 بوصة، ومساحة للأعلى لأمتداد الرأس تصل لـ 39.4 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد القدم تصل لـ 33.4 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 37.2 بوصة.

التقنيات

تشهد نسخة 2021 الأحدث من طراز تويوتا Prius Prime تحديثات تقنية مميزة، ويحظى الطراز بصفة عامة بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 7.0 و 11.6 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، مع توفر نظام ملاحي متطور للسيارة.





الأمن والحماية

وأبرز ما يتوفر بالطراز من أنظمة أمن وحماية داعمة للسائق، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات عبر ضبط السرعة.