بـ 3 أنواع من المحركات.. جينيسيس تطلق الجيل الجديد من G70

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة صناعة السيارات الفارهة جينيسيس، الجيل الجديد من سيارتها G70، والتي من المنتظر أن يتم طرحها بـ 14 لوناً مختلفاً.

ومن المنتظر أن يصل الإصدار الجديد من السيارة إلى الأسواق الروسية والأوروبية والآسيوية وبعض الأسواق الأخرى مطلع 2021.

وسوف يتم طرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، سواء محركات بنزين بسعة لترين وعزم

252 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 2.2 لتر وعزم 202 حصان، ومحركات بنزين بسعة 3.3 لتر بعزم 270 حصانا.وجاءت G70 الجديدة، بتصميم مختلف كليا، حيث حصلت على شبك أمامي مثلث الشكل مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية فريدة التصميم يتألف كل مصباح من قسمين يفصل بينهما الفايبر الذي يمتد من جسم الواجهة الأمامية.وزودت المقصورة الداخلية للسيارة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وأنظمة كهربائية لتبريد وتدفئة المقاعد والتحكم بوضعياتها، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.وتزخر سيارة جينيسيس بأنظمة أمان متطورة منها أنظمة فرملة آلية ونظام للتحكم بالسرعة لمنع الحوادث على الطرقات، وأنظمة لمراقبة الحالة الجسدية ونشاط السائق.