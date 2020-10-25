لوسيد المدعومة من المملكة: تقنياتنا أكثر تطوراً من تيسلا!

الخليج ٣٦٥ نت – يقول الرئيس التنفيذي للتقنيات بشركة لوسيد موتورز المدعومة من المملكة، بيتر رولينسون، أن البطاريات الكبيرة ليست هي الأكثر كفاءة للسيارات الكهربائية، حيث برر ذلك بمحاولة شركته أن تُصبح منتاجتهم ميسورة التكلفة وذلك لن يتحقق مع البطاريات الكبيرة.

كما أضاف رولينسون الذي عمل سابقاً في شركة تيسلا كرئيس هندسة المركبات، وكان كبير المهندسين لتيسلا موديل S كما عمل في لوتس وجاكوار، أن تقنيات لوسيد أكثر تقدماً من تقنيات تيسلا.

وقال رولينسون أنه بمجرد خفض جميع التكاليف الخاصة بتطوير وصناعة أجزاء السيارات المختلفة وخاصة البطاريات والتي تعد واحدة من أغلى الأجزاء بالسيارات الكهربائية، سيُترجم ذلك بالتأكيد إلى انخفاض سعرها.

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يُذكر أن لوسيد أطلقت اير سيدان، وهي أول سيارة كهربائية تعد منافساً مباشراً لتيسلا موديل S وذلك في سبتمبر الماضي، وتتميز السيارة بقطعها لمسافة ربع ميل (400 متر) في 9.9 ثانية، وشحن سريع للغاية، ونطاق يبلغ أكثر من 830 كم للشحنة الكاملة.

في الختام، عند التفكير في أسعار سيارات لوسيد اير والتي تبدأ من 69,900 دولار (262,000 ريال)، فمن الجيد سماع مسؤولي الشركة يتحدثون عن محاولاتهم لجعل تقنياتهم وسياراتهم أكثر ملائمة وأقل سعراً في المستقبل.