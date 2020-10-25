المرور يُحذر من تصرفات تشتت الذهن أثناء القيادة.. تعرف عليها

الخليج ٣٦٥ نت – حذرّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من بعض التصرفات المشتتة للذهن أثناء قيادة السيارة. وشددّ المرور على ضرورة الابتعاد عن هذه التصرفات للحفاظ على سلامة الجميع من الحوادث التي تنتج عن تلك التصرفات، والتي تشمل: الانشغال مع بقية ركاب السيارة.

محاولة الوصول إلى غرض داخل السيارة.

تأمل المناظر الخارجية.

الهاتف المحمول.

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