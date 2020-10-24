صغيرة الحجم عملاقة في قوتها.. 10 سيارات تبهر العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات ليس بالضرورة أن يدلل الحجم الصغير للمركبة على تواضع قدراتها وإمكانياتها من سرعة وقوة المحرك.

ولتأكيد هذه الرؤية، كشف موقع "توب جير"، عن مجموعة سيارات صغيرة في حجمها، ورغم ذلك تعمل بمحركات ذات قوة عالية.

وبدأ الموقع قائمته، بطراز Randall 401-XR، وهو من موديل ماركة AMC، ورغم كونه موديل هاتش باك، إلا أنه طرح بمحرك قوي في سبعينيات الرقن الماضي.

وينتج محرك الطراز قوة 255 حصانا، فئة V8 بسعة عملاقة 6.6 لتر.

من بعده ضمن القائمة، جاء طراز AMG A45 المميز من مرسيدس، والذي يحظى بتصميم خارجي صغير، ومحرك رياضي مميز رغم ذلك، وسعة 2 لتر، وينتج قوة تتراوح ما بين 350 و370 و380 حصانا.

من الموديلات الكلاسيكية، ضمت قائمة موقع "توب جير"، موديل Shelby Cobra الذي طرح بتصميم صغير بمقعدين فقط، مع محرك رياضي مميزة فئة V8 بسعة 4.7 لتر.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز Caterham 620S الذي طرح أيضا بتصميم صغير الحجم بمقعدين فقط، مع توفره بمحرك رياضي قوي ينتج قوة تتراوح بين 310 أحصنة و500 حصان.

ضمن فئات هاتش باك الصغيرة، جاء أيضا ضمن القائمة طراز فورد فوكس RS المميز، وفئته Mountune الرياضية، التي طرحتها فورد بمحرك قوي ينتج قوة 500 حصان وسعة 2.3 لتر.

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من بعده، ذكر الموقع ضمن القائمة طراز ينتمي للفئات الرياضية، ويحظى بتصميم خارجي صغير الحجم، وهو طراز Exige 430 من ماركة لوتس البريطانية، الذي يتوفر بمحرك قوي ينتج 424 حصانا.

ومن الموديلات المخصصة بمقعدين فقط أيضا، وطرحت بتصميم صغير الحجم، طراز Hennessey Venom GT الذي طرح رغم ذلك بمحرك رياضي قوي ينتج 430 حصانا.

من بعده ذكر الموقع من ماركة بي إم دبليو، طراز M2 CS صغير الحجم، الذي يتمتع بمحرك مميز ينتج قوة تصل إلى 444 حصانا.

ومن ماركة رينو الفرنسية، جاء طراز Clio V6، الذي طرح بحجم خارجي صغير ضمن فئات هاتش باك، ويعمل رغم ذلك بمحرك مميز، توربيني 4 أسطوانات من فئة V6.

اختتم الموقع القائمة، بطراز أستون مارتن Vantage V12 S بمقعدين فقط، ورغم صغر حجمه يتمتع بمحرك رياضي مميز فئة V8 بسعة تتراوح بين 4.6 و4.7 لتر.



