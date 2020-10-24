للمرة الرابعة.. تسلا تستدعي 50 ألف سيارة في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت شركة تسلا 48,442 سيارة كهربائية، من طرازي Model X و Model S، التي صُنعت في الولايات المتحدة، وبيعت للعملاء في الصين.

وأرجعت شركة تسلا سبب السحب المفاجئ للسيارات إلى أنظمة التعليق الأمامية والخلفية التي يُحتمل أن تكون معيبة وغير آمنة.



يذكر أن نظام التعليق في السيارة يعمل على زيادة الاحتكاك بين إطاراتها وسطح الطريق وذلك لتوفير ثبات واستقرار في نظام التوجيه والتحكم الآمن وضمان راحة الركاب.

وأعلنت إدارة تنظيم السوق في الصين عن السحب ليلة الخميس، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم تسلا بنحو 2% أمس الجمعة.

وأفاد الموقع الصيني لأخبار صناعة السيارات Gasgoo بأن الاستدعاء يؤثر في 29,193 سيارة من طرازي Model X، و Model S مما أُنتج خلال المدة بين 17 سبتمبر/أيلول 2013، و16 أغسطس/آب 2017، وفي 19,249 سيارة من Model S مما أُنتج بين 17 سبتمبر/أيلول 2013، و15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأُنتجت السيارات في مصنع تسلا لتجميع السيارات الواقع بمدينة فريمونت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ولم تقل هيئة سلامة المركبات الأمريكية المسماة (الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة) National Highway Traffic Safety Administration: بضرورة إجراء استدعاء مماثل في الولايات المتحدة، بحسب بوابة التقنية ait.

وأمرت الوكالة الصينية تيسلا باستبدال الوصلات الخلفية لنظام التعليق الأمامي الأيمن والأيسر، والروابط العلوية للتعليق الخلفي الأيمن والأيسر بآخر محسّن لجميع السيارات التي هي جزء من عملية الاستدعاء دون أي تكلفة على المالكين.

وفي عام 2016، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (إيلون ماسك) عن نفسه ضد شكاوى مماثلة تتعلق بالتعليق المحتمل غير الآمن أو المعيب في سيارات Model S في الولايات المتحدة.

"شكاوى ملفقة"

وفي ذلك الوقت، أعلن ماسك عبر تويتر، وفي منشور على مدونةٍ للشركة أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "لم تجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة بنظام التعليق الخاص بسيارات Model S، وليست بحاجة إلى مزيد من البيانات منا بشأن هذا الأمر".

وزعم ماسك أن الشكاوى بشأن قضايا التعليق التي أُرسلت إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ملفقة.

يُذكر أن هذه هي رابع عملية تُسحب فيها سيارات تسلا المصدَّرة من الولايات المتحدة إلى الصين، وقد تضمنت عمليات الاستدعاء السابقة في الصين استبدال الوسائد الهوائية المعيبة التي تصنعها شركة تاكاتا، وإصلاح مشاكل التوجيه أو منعها.