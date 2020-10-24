بعد طرحها بدقائق.. حجز جميع الكميات المتاحة من سيارة هامر الكهربائية الجديدة

كتب: باسل الحلواني

بعد دقائق قليلة من الكشف عنها، نفدت الكمية المطروحة من السيارة الجديدة هامر إيدشن وان الكهربائية، وقالت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جي.إم.سي" التابعة لمجموعة "جنرال موتورز"، أنه تم حجز كل الكمية التي تم طرحها للحجز المسبق من سيارتها الجديدة.

وقال دونكان ألدريد نائب رئيس شركة جلوبال

بويك وجي إم سي "لدينا آلاف الأشخاص على قائمة الانتظار للسيارة الجديدة"، رافضا الكشف عن العدد الحقيقي للسيارات الذي تم حجزه قبل بدء التسجيل في قائمة الانتظار.

ومن المقرر أن تباع السيارة إيدشن وإن بسعر 112595 دولارا ،

وهي مصفحة ومزودة بمجموعة من الكاميرات إلى جانب بطارية تتيح لها قطع مسافة 350 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

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كما تعمل السيارة بثلاث محركات كهربائية قدرتها 1000 حصان.

وسوف يتم بدء إنتاج السيارة إيدشن وان أواخر 2021 على أن يتم طرح ثلاث فئات منها أرخص سعرا خلال الفترة من خريف 2022 وحتى ربيع 2024.

وتعتزم جي.إم.سي فتح باب حجز الفئات الأقل سعرا أيضا.