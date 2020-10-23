عرض التأجير التمويلي على كيا K900 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، وامتلك سيارة كيا K900 2020 مع عروض التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا K900 موديل 2020. مميزات العرض: بدون دفعة أولى للعملاء محولي الرواتب

بدون رسوم إدارية

معدل الربح السنوي 9.14%

إمكانية تمويل حتى 3 سيارات

تغطية تأمينية شاملة

يتوفر برنامج 50/50 حيث يمكن للعميل من دفع نصف قيمة السيارة والمتبقي بعد سنتين الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 31 أكتوبر 2020.

تطبق الشروط والأحكام.

الحد الأدنى للراتب للعملاء المحولة رواتبهم من الجهات المعتمدة 4000 ريال

الحد الأدنى للراتب للعملاء الغير محولة رواتبهم للجهات المعتمدة 15,000 ريال

ألا يقل العمر عن 21 سنة

الحد الأدنى للتمويل 30,000 ريال صورة العرض:

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