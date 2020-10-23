أبرز مزايا سيارة فولكسفاجن  الجديدة الفارهة

الجمعة 23 أكتوبر 2020

أزاحت شركة فولكسفاجن الستار عن الموديل الجديد من سيارتها Phideon، التي تنتمي لفئة موديلات الصالون الفارهة.



قال عملاق صناعة السيارات الألمانية إن السيارة الجديدة تظهر بملامح تميزها عن الموديل السابق ومنها إضاءة شعار الشركة، بشريط إضاءة LED على شبكة المبرد، وتطعيمات الكروم المستلهمة من شقيقتها Passat، والتعديلات التصميمية البسيطة على المئزر الأمامي.

كما يطل الجانب الخلفي للسيارة بمصابيح جديدة، وتوقيع جديد باسم النسخة، مع أحرف كبيرة.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 9.2 بوصة، وذلك للتحكم في نظام الملتيميديا، وشاشة Head UP، ووظيفة الرؤية الليلية، وثلاجة صغيرة بين المقعدين الخلفيين.

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وتوفر فولكسفاجن في السيارة الفاخرة الجديدة مجموعة تعليق هوائية، لمنح المزيد من الراحة.

وتعتمد Phideon على محرك سعة 3 لتر وبقوة 224 حصان/350 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG من سبع سرعات.

وقد تأثر مبيعات الشركة الألمانية خلال النصف الأول من 2020 بجائحة كورونا، إذ تراجت إيراداتها بنسبة 23.2% على أساس سنوي، لتسجل 96.1 مليار يورو.

وانخفض حجم المبيعات خلال فترة المقارنة من 5.339 مليون وحدة إلى 3.736 مليون وحدة، أي بمعدل تراجع بلغ 30%.

جاء هذا بالتزامن مع تراجع الوحدات المنتجة من سيارات الشركة بنسبة 32.5%، لتهبط في أول ستة أشهر من 2020 إلى 3.662 مليون وحدة، مقابل 5.442 مليون وحدة خلال نفس الفترة من 2019.