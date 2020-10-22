شاهد سعر التأجير الشهري لبوجاتي شيرون!

الخليج ٣٦٥ نت – تعرض وكالة سيارات Broward في ولاية فلوريدا الأمريكية بوجاتي شيرون 2019 مستعملة للإيجار بأسعار تختلف حسب الفترة.. التأجير لثلاثة أعوام يكلف 52,000 دولار بالمتوسط شهرياً، أي حوالي 195,000 ريال.

أما خطة التأجير لعامين فتطلب الوكالة حوالي 66,000 دولار شهرياً، ما يعادل 247,000 ريال، مع العلم أن الوكالة تضع حداً سنوياً أعلى لقيادة السيارة عند 4,000 كيلومتر فحسب.

وكما يعلم الجميع، تستخدم شيرون محرك 16 سلندر تيربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1479 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر وسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 420 كلم\س.