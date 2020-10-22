لكزس LC كوبيه تنضم للشرطة اليابانية!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن قسم شركة Tochigi الياباني عن انضمام سيارة لكزس LC كوبيه لأسطول الشرطة الخاص بهم، وهو نفس الأسطول الذي يستخدم سيارات نيسان جي تي آر وهوندا NSX ونيسان سكاي لاين R34. وقد قامت لكزس بالتبرع بالسيارة “للمساهمة في منع حوادث المرور” وإنهاء مطادرات السيارات بشكل أسرع. Advertisements كما سيتم استخدام الكوبيه الفاخرة في فعاليات ترويجية لقسم الشرطة، ويُذكر أن السيارة مزودة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 540 نيوتن متر ونظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات. وتتسارع الكوبيه من الصفر إلى 100 كلم\س في 4.4 ثواني بسرعة قصوى 270 كلم\س.

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