صور نادرة.. أسوأ وأفضل 10 سيارات في تاريخ تصميمات فيراري

عرفت ماركة صناعة السيارات الرياضية فيراري، بتقديمها أجمل الموديلات على مستوى التصميم، عبر تاريخها الحافل بصناعة سيارات رياضية عالية الأداء.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تبرز 10 سيارات، ضمت أفضل 5 تصميمات طرحتها فيراري لموديلات من صنعها، وأيضا أسوأ 5 تصميمات سيارات طرحتها الماركة الإيطالية على مدار تاريخها.

وبدأ الموقع قائمته بالأسوأ، وشمل ذلك التصميم الذي طرح به طراز فيراري Ferrari 575 GTZ Zagato، والذي اعتبره الموقع من أسوأ تصميمات المراكة الإيطالية على الإطلاق.



من بعده ضمن قائمة الأسوأ، جاء التصميم الذي طرح به طراز فيراري الكلاسيكي Ferrari Mondial 8، رغم تميزه في الحقبة التي طرح بها، بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 9.5 ثانية.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز Ferrari Pinin الذي صنفه الموقع أيضا من ضمن أسوأ التصميمات التي قدمتها فيراري عبر تاريخها وطرح للأسواق في عام 1980.

ضمن الأسوأ أيضا جاء طراز Ferrari Dino 308 GT4 الذي طرحته فيراري بمحرك ينتج قوة 168 حصان تصل سرعته القصوى لـ136 ميل في الساعة.

اختتم الموقع قائمة الأسوأ بموديل فيراري 412، الذي طرح للأسواق بمحرك v12 تصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

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بعد ذلك انتقل الموقع بالقائمة، لأفضل التصميمات التي طرحتها ماركة فيراري بسيارات من صنعها، وبدأ بطراز LaFerrari، الذي توفرم بمحرك V12 ينتج قوة 963 حصان وتصل سرعته القصوى لـ 220 ميل في الساعة.

من بعده جاء طراز فيراري Ferrari F40 الكلاسيكي، الذي طرح في حقبة الثمانينيات، بمحرك V8 توربيني مزدوج ينتج قوة 478 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 201 ميل في الساعة.

وضمن قائمة أفضل التصميمات جاء أيضا من الموديلات الكلاسيكية، تصميم طراز فيراري Dino 246 GT2، الذي طرح في حقبة السبعينيات بمحرك V6 ينتج قوة 193 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 146 ميل في الساعة.

ومن أفضل تصميمات فيراري على الإطلاق، التصميم الذي طرح به طراز Ferrari 250 GTO، الذي توفر في فترة الستينيات بمحرك ينتج قوة 300 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 174 ميل في الساعة.

اختتم الموقع القائمة، بطراز 250 Spyder California الذي طرحته فيراري بتصميم رائع، وتوفر بمحرك V12 يتنج قوة 260 حصان، ذو سعة 3.0 لتر.



