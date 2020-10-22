مرسيدس تستدعي آلافا من سياراتها الـSUV لعيوب تصنيع

استدعت مرسيدس الألمانية مجموعة كبيرة من موديلاتها التابعة لطرازات GLE-Class وGLS-Class من السوق الأمريكية، بعد رصد عيوب تصنيعية بها.

وذلك وفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الذي أفاد بأن مرسيدس سحبت نسخا من هذين الطرازين بعدد إجمالي 12,799 نسخة بعد رصد أعطال في خاصية الإضاءة المضافة للشعار الخاص بالماركة في واجهة السيارة.

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وأوضح الموقع أن النسخ التي رصد بها هذا العيب من طرازي GLE-Class وGLS-Class، هي النسخ التي طرحت من الطرازين في الفترة بين الثامن من ديسمبر عام 2018 والثاني من فبراير عام 2020.

كما رصد عدد الأعطال بالدوائر الكهربائية، غير أن غالبية النسخ كان العيب الرئيسي بها عدم فاعلية إضاءة الشعار، وهي الخاصية التي تطرح كأحد الكماليات الإضافية لكل طراز.

وقال موقع "موتور وان" إن الطراز المتضرر بشكل أكبر من بين الطرازين، هو GLE-Class i، الذي رصدت 9,642 نسخة تابعة له تعاني من هذا العطل.