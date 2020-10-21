70 عاما على إطلالتها الأولى.. 10 سيارات مميزة طرحت في 1950

شهد العام 1950، ازدهارا في صناعة السيارات بقدر يكشف عنه هذا التقرير المميز من موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، والذي يستعرض مجموعة من الموديلادت التي تحتفل الآن بمرور 70 عاما على طرحها.

وضمت القائمة مجموعة مميزة من الموديلات من مختلف الماركات العالمية، كان منها من توقف طرحه، ومنها من يستمر طرحه حتى الآن.

بدأ الموقع القائمة، بطراز ألفا روميو 1900، الذي كان ظهوره الأول عام 1950، وطرح في ذلك الوقت بمحرك مميز ينتج قوة 115 حصان، ذو سعة 2.0 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ112 ميل في الساعة.



ومن بعده، جاء ضمن القائمة، طراز DB2 الكلاسيكي الشهير من ماركة أستون مارتن، الذي كان ظهوره الأول عام 1950، وتوفر بمحرك ينتج قوة 105 حصان، ذو سعة 2.6 لتر وتصل سرعته القصوى لـ121 حصان.

وشهد عام 1950 طرح النسخة الأولى من طراز فيراري الكلاسيكي المميز 195، الذي توفر في ذلك الوقت بمحرك V12، ينتج قوة تراوحت بين 130 و160 و180 حصان.

ومن ماركة فيات، جاء ضمن القائمة طراز 1400، الذي شهد عام 1950 ظهوره الأول، وكان يتوفر بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 43 و58 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ60 ميل في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة جاجوار البريطانية، طراز MkVII، الذي شهدت عام 1950 طرح النسخة الأولى منه، والتي توفرت بمحرك بسعة 3.4 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ112 ميل في الساعة.

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وموديل Jensen Interceptor الذي شهد عام 1950 طرح النسخة الأولى المطروحة منه، بمحرك ينتج قوة 130 حصان، ذو سعة 4.0 لتر، تصل سرعته القصوى لـ100 ميل في الساعة.

جاء من بعده ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز Jowett Jupiter الذي طرح للمرة الاولى عام 1950، بمحرك ينتج قوة 60 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ90 ميل في الساعة.

وطراز Kaiser-Frazer Henry J الذي طرح عام 1950 للمرة الأولى بمحرك ذو سعة تتراوح بين 2.2 و 2.6 لتر، ذو 4 أسطوانات.

ومن ماركة رينو الفرنسية، جاء ضمن القائمة، طراز Colorale، الذي طرح للمرة الأولى عام 1950، بمحرك ذو سعة تتراوح بين 2.0 لتر و 2.4 لتر.

اختتم الموقع القائمة، بطراز سيات Daina الذي شهدت عام 1950 ظهوره الأول، والذي توفرت نسخته الأولى بمحرك متواضع يعمل بناقل سرعة مزود بـ5 سرعات.



