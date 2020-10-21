جيل جديد من "باسات".. فولكفساجن تشعل سوق سيارات السيدان

كشفت شركة فولكسفاجن عن مواصفات الجيل الجديد من طراز "باسات" والمقرر طرحه العام المقبل ضمن فئة السيدان.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، في تقرير بالصور مواصفات وقدرات النسخه الأحدث من باسات، موضحا أن الطراز ستتوفر منه 3 فئات، الأولى S بسعر 24,900 دولار، ثم فئة SE بسعر 27,990 دولارا، ثم-Line وهي الفئة الأعلى من الطراز بسعر 30,990 دولارا.





المحرك

الطراز بمختلف فئاته يتوفر بمحرك موحد، توربيني بسعة 2.0 لتر، ويعمل بناقل سرعة مزود بـ6 سرعات، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.6 ثانية.





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الوقود

يستهلك الطراز الجديد "جالون" كل 23 ميلا داخل المدن، ومثله كل 34 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

من الداخل يكفي طراز باسات 2021 لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأقدام بالأسفل 42.4 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ38.3 بوصة.

التقنيات

التقنية المضافة لطراز باسات بنسخته الجديدة، تشمل شاشة معلومات بقياس يبدأ من 6.3 بوصة وتصل لـ 8.0 بوصة بالفئة الأعلى منه.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام الذي يدعمه المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ وكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات.