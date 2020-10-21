طلة رياضية شرسة.. طراز رياضي جديد من بي إم دبليو

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارتها 330is G20 التي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر (بقوة 258 حصان)، وتكفي هذه القوة السيارة للتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.8 ثانية.

ويتم تعزيز الطابع الرياضي للسيارة الجديدة من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي Steptronic Sport ثماني السرعات.

Advertisements

وتتمتع السيارة بطلة رياضية شرسة من خلال الجنوط M Performance الكبيرة قياس 20 بوصة وباقة التجهيزات M Sport وباقة الإيروديناميكية M، التي تشتمل على المشتت الأمامي والعتبات الجانبية بلون السيارة نفسه وسبويلر على صندوق الأمتعة ومجموعة العادم الخاصة.

وتظهر ملامح الطابع الرياضي على المقصورة الداخلية من خلال أشرطة الصعود وأحزمة الأمان M والمقود الجلدي M وإضاءة المقصورة الداخلية والسقف المطلي بلون أنثراسيت والنظام الصوتي فائق الأداء.

وتزخر السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة مثل التحكم بالأوامر الصوتية ومساعد صف السيارة للانتظار والمقاعد الرياضية لقائد السيارة والراكب الأمامي، وأعلنت شركة بي إم دبليو أن تكلفة سيارتها الخاصة الجديدة تبدأ من 46 ألفا و200 يورو.