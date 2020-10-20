جينيسيس تفوز بجائزة التصميم تقديراً لتقديمها هوية متميزة تقوم على الأناقة الرياضية

منح جينيسيس قيمة حقيقية للعملاء وتضمن لهم الفخامة والرفاهية من خلال تصاميم مبتكرة وفائقة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس أن علامتها التجارية قد فازت بجائزة Design Value Award لعام 2020، والتي يمنحها معهد إدارة التصميم (DMI) في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومُنحت هذه الجائزة تقديراً لجهود جينيسيس المستمرة لتقديم صورة مميزة للعلامة التجارية من خلال فلسفة هوية التصميم التي تقوم على “الأناقة الرياضية” واستراتيجية الخطين.

ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي تفوز فيها علامة جينيسيس بجائزة Design Value Award من معهد إدارة التصميم، الذي يسلط الضوء على العلامات التجارية أو فرق العمل التي تقدم قيمة فائقة من خلال ممارسات التصميم وإدارة التصميم.

وكانت جينيسيس قد أسست هوية علامتها التجارية الفارهة من خلال تقديم تجربة تصميم حصرية ومنح قيمة خاصة لعملائها.

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كما أضحى مفهوم الخطين المتميزين في التصميم الخارجي والمستوحى من شعار الجناح الخاص بجينيسيس، ومبدأ “جمال المساحة البيضاء” يمثلان جوهر التصميم الأساسي لجينيسيس. كما يجلب هذا التصميم المبتكر والمتقدم قيمة أصلية تتناسب مع نمط الحياة الفخم والعصري الذي تقدمه الشركة لعملائها.

وفي تعليق له، قال سانج يوب لي نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في جينيسيس: “تُظهر هوية تصميم جينيسيس كيف أن التوجه الفريد للعلامة التجارية يمثل رفاهية حقيقية. نحن حريصون على تصميم أكثر من مجرد سيارات، حتى تمثل امتداداً لحياة عملائنا باعتبارها علامة تجارية فاخرة في مجال التنقل”.