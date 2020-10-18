عرض تمويل لكزس RX موديل 2021 لشهر أكتوبر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2021.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جميع فئات لكزس RX موديل 2021 الشروط والأحكام: قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان

العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2020

رسوم إدارية 1% من قيمة السيارة Advertisements

معدل النسبة السنوي ابتداء من 9.52%

تنطبق الشروط والاحكام صورة العرض:

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