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نجاحات محرز تلهم سعيد بن رحمة في الدوري الإنجليزي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

العين - رمزي ونوغي

السبت 2020/10/17 04:25 م بتوقيت أبوظبي

أعرب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد، عن رغبته في السير على خطى مواطنه رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي.

وست هام تعاقد مع بن رحمة قادما من برينتفورد الإنجليزي، مساء الجمعة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء.

وقال بن رحمة في تصريحات لقناة وست هام عبر موقع "يوتيوب"، إن محرز حقق نجاحات كبيرة في ، لا سيما أنه توج باللقب مرتين، الأولى مع ليستر سيتي والثانية بقميص الفريق السماوي.

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وأضاف في هذا الصدد: "محرز رفع رأس الشعب الجزائري، أتمنى السير على خطاه في أول تجربة بالبريمييرليج، وسأعمل على إسعاد الجماهير".

نصائح سفيان فيغولي

لاعب وست هام الجديد تطريق أيضا لمواطنه سفيان فيغولي، الذي سبق أن حمل ألوان "الهامرز" منذ سنوات مضت.

وقال في هذا الشأن: "فيغولي لاعب كبير، وقبل توقيعي هنا تحدثت معه وقدم لي نصائح عديدة، وحفزني للانتقال إلى وست هام".

واختتم بقوله: "سأعمل على تقديم أفضل مُستوى ممكن هنا، مثل فعل هو أيضا".

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