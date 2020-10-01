جينيسيس تعلن عن تعيين مسؤول اودي السابق!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس عن اختيار رئيس مبيعات أودي السابق، دومينيك بوش، كالرئيس الجديد للذراع الأوروبية لجينيسيس بداية من أكتوبر الجاري. وقد قضى بوش 22 عاماً من مسيرته المهنية في اودي، لتشمل مناصبه مدير المبيعات ومدير ذراع اودي في كوريا واليابان والصين. أهمية اختيار بوش هنا هو الإشارة لقرب انطلاق علامة جينيسيس في أوروبا بعد أعوام من الترقب، ولم تحدد جينيسيس بعد أي موديلات ستطرحها في السوق الأوروبي. Advertisements

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