الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد سيارة يرتكب مخالفة مرورية بأحد الطرق بالرياض، ومن ثم يُفاجىء بالمرور السري. وفي تفاصيل المقطع، فقد أظهر ارتكاب قائد سيارة بالرياض لمخالفة مرورية قبل أن يفاجأ بالمرور السري من خلفه، إذ بيّن الفيديو قائد السيارة وهو يحاول تجاوز السيارات على المسار الأيسر بالقوة ويتجاوز المسار المخصص، قبل أن تظهر سيارة المرور وتطلب منه التوقف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” قائد سيارة يرتكب مخالفة مرورية بالرياض ويفاجأ بالمرور السري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.