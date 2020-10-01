مجموعة فولكس واجن تقوم حالياً بإعادة تقييم شاملة لجميع أعمالها وعلاماتها مع انتقال تركيزها بالكامل للموديلات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية والتواصل بين السيارات والبنية التحتية.
ويُذكر أن تقارير أخيرة أشارت إلى بدء مفاوضات بين فولكس واجن وشركة “ريماك” الكرواتية لبيع علامة بوجاتي، مع رفض بوجاتي نفي الخبر أو تأكيده للوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فولكس واجن ستحسم مصير بوجاتي ولامبورغيني في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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