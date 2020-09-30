فورد تكشف عن النسخة الرياضية من سيارتها بوما

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، الستار عن النسخة الرياضية ST من سيارتها بوما، التي تتمتع بملامح أكثر شراسة ومجموعة تعليق أكثر صلابة والمزيد من القوة، تجعلها قادرة على السير في الطرق والأراضي الوعرة,

تعتمد السيارة على محرك بنزين

تربو سعة 5ر1 لتر مكون من ثلاث أسطوانات بقوة 147 كيلووات/200 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 320 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر6 ثانية، بينما تقف

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السرعة القصوى على أعتاب 220 كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك 9ر6 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 155 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتميز النسخة الرياضية من السيارة من خلال الملامح الأشرس، والتي تبدو واضحة على شبكة المبرد والمكونات المطلية باللون الأسود، والمقاعد المصممة بشكل مفعم بالقوة، والحليات المتناثرة في المقصورة الداخلية.