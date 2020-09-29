جينيسيس GV70 تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ساعات من كشف جينيسيس عن أول صور تشويقية لـ GV70 الجديدة، قام مصممون برسم صور تخيلية للـ SUV الجديدة القادمة لمنافسة مرسيدس GLC كلاس وبي ام دبليو X3. كما استفاد التصميم التخيلي من الصور التجسسية الأخيرة للسيارة، مع تركيز المصمم على الشكل الخلفي للسيارة للوقت الحالي. وقد أشارت تقارير لتزويد السيارة بمحرك 2.5 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 304 حصان، مع احتمالية توفر محرك ثاني V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان، ودفع خلفي أو كلي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات. وسنعلم المزيد عن الـ SUV الأحدث من جينيسيس مع استمرار الحملة التشويقية. Advertisements

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