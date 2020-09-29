هيونداي النترا N الرياضية تظهر في فيديو تشويقي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أول فيديو تشويقي لإلنترا N الرياضية، وهي نسخة الطرق لسيارة النترا N TCR للسباقات.

وقد ظهرت السيارة مسبقاً في صور تجسسية، ونعلم منها أن التصميم لن يكون مختلفاً بشكل ملحوظ عن إلنترا N Line الأقل قوة، مع إضافة نظام عادم رباعي كبير نسبياً وجناح خلفي بارز مثبت.

وقد أشارت تقارير أن قوة السيارة ستصل إلى 275 حصان تقريباً مع نظام دفع أمامي وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات.

من المتوقع تدشين النترا N الإنتاجية قبل نهاية العام وانطلاقها العام القادم كموديل 2022.