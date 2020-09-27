معرض بكين الدولي يتحدى كورونا بـ 800 سيارة

كتب: باسل الحلواني

رغم المخاوف من تفشي موجة ثانية من جائحة كورونا، إلا أن افتتاح فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات، التي انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، جاء على عكس التوقعات، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي حظي به

المعرض.



ويعد "بكين الدولي للسيارات"، أول معرضاً للسيارات يتم تنظيمه في أعقاب جائحة كورونا، وهو الحدث الدولي الوحيد في القطاع لعام 2020.

وتستهدف شركات صناعة السيارات العالمية، من خلال "بكين الدولي"، جذب

Advertisements



ومن المقرر أن تستمر فعاليات معرض بكين الدولي، المؤجل خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19لمدة 10 أيام.



وتشارك شركات السيارات في المعرض بنحو 800 سيارة بينها 82 تُعرض للمرة الأولى، واجتذبت منصة عرض سيارة "تسلا" المقبلة جمهوراً كبيراً، وكذلك موديلات الشركتين الصينيتين المنافستين "إكسبنج" و"لي أوتو".