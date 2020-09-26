شاهد مصادرة 170 سيارة بقضية غسيل أموال!

الخليج ٣٦٥ نت – صادرت السلطات الأيرلندية سيارات بسعر يقرب من 2 مليون يورو (8.6 مليون ريال) كجزء من عملية باجانا، وهي عملية مشتركة بينها وبين السلطات بالمملكة المتحدة تحقق في اتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.

لم تكشف السلطات عن الكثير من التفاصيل، لكنها قالت إن التحقيق ركز على منظمة دولية مشتبه في قيامها بغسيل أموال عبر منفذ للسيارات المستعملة، وكجزء من التحقيق، صادرت السلطات الأيرلندية أكثر من 80 سيارة تشتمل على سيارات لاندروفر وبي ام دبليو وهيونداي وفولكس واجن، وتُظهر الصور أيضاً سيارة اوكي A8 وكزس وسيارتين سكودا.

كما صادرت السلطات الأيرلندية أيضاً مبلغ 21,000 يورو (91,600 ريال) نقداً، وجمدت أكثر من 200,000 يورو (872,000 ريال) في حسابات مالية مرتبطة بالمنظمة، كما صادرت شرطة ويست ميدلاندز بالمملكة المتحدة 90 سيارة واعتقلت أربعة أشخاص، ليتجاوز إجمالي قيمة السيارات التي تمت مصادرتها أكثر من 2 مليون يورو (8.6 مليون ريال).

في الختام، تقول التقارير إن المنظمة سرقت الأموال من شركات بريطانية من خلال انتحال شخصية الرئيس التنفيذي والاحتيال في إعادة توجيه الفواتير، ثم استخدمت السيارات لغسل أموالها، حيث تشتري مجموعة سيارات في المملكة المتحدة ثم تنقلها إلى أيرلندا ليتم بيعها من خلال وكالة سيارات تعمل كواجهة لعملية غسيل أموال.

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