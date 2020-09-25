جيب تحتفل بالذكرى السنوية الثمانين بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها 

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها التي تشمل رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ورانجلر. وقد حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية وداخلية خاصة وشعارات “الذكرى الثمانين”، مع وصولها للوكالات العالمية في نهاية العام الجاري. وتشمل مزايا الإصدارات جنوط 19 إنش وشاشات لمسية 8.4 إنش لأنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة تحكم في المناخ بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد والمزيد. بالنسبة للأسعار فتتراوح بين 27,595 دولار دولار (104,000 ريال) لإصدار رينيجيد، و30,000 دولار (113,000 ريال) لإصدار كومباس، وتقفز الأسعار إلى 40,000 دولار (150,000 ريال) لإصدار رانجلر و44,300 دولار (166,000 ريال) لإصدار جراند شيروكي. Advertisements

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