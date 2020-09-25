بالصور.. رحلة العودة القوية لنيسان Z الرياضية بعد توقف 10 سنوات

أعلنت شركة نيسان عن طرح أحدث نسخة من سيارتها الرياضية العريقة Z، بعد توقفها عن طرح موديلات جديدة منها لعشر سنوات كاملة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لأبرز مراحل تطور هذا الطراز الرياضي، الذي قدمته نيسان للمرة الأولى بمساعدة ماركة داتسون التابعة لها، في فترة الستينيات.

بدأ الموقع بالنسخة الأولى التي طرحت من الطراز، باسم 240Z، في عام 1969، وكانت تعمل بمحرك سعة 2.4 لتر، ينتج قوة 151 حصانا.

وبحلول عام 1973، كانت قد وصلت معدلات مبيعات طراز Z من نيسان وداتسون، لـ 46,282 ألف نسخة، بالسوق الأمريكية فقط.

مطلع السبعينيات، قدمت نيسان نسخ مميزة من طراز Z، كان منها من شارك في سباقات الرالي عام 1971، ونسخة طرحت للخدمة المدنية، كطراز مخصص للشرطة.

بحلول عام 1974، أجرت نيسان تحديثا على قوة محرك الطراز، وطرحت نسخة جديدة منه باسم 260Z، تعمل بمحرك سعة 2.6 لتر، وقوة 139 حصانا.

وحلت نهاية الجيل الأول من طراز Z، في عام 1975، بطرح نسخة 280Z من الطراز بمحرك قوته 149 حصانا، الذي استمر تصنيعه حتى عام 1978.

وبحلول 1979، قدمت نيسان وداتسون الجيل الثاني من الطراز باسم 280ZX، بمواصفات فاخر، تماشيا مع ما شهدته هذه الفترة من طرح سيارات ذات طابع فخم مثل موديل شيفروليه مونت كارلو، وطراز كرايسلر كوردوبا.

وفي منتصف حقبة الثمانينيات، وصلت نسخة من أبرز النسخ التي طرحت من طراز Z، باسم 300ZX، التي عملت بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، وقوة 160 حصانا.

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حتى وصل الجيل الثالث رسميا من الطراز في عام 1988، وأعلنت عنه نيسان باسم Super Shiro، وذكر الموقع أن نيسان أضافت أبرز مميزات النسخ التي طرحت من طراز 300ZX السابق له، وصنعت منه عدد محدود من النسخ، 1002 ألف سيارة فقط.

ومطلع التسعينيات، عاد موديل 300ZX للظهور بنسخة جديدة عام 1990 كجيل رابع من الطراز، بمحرك أقوى بسعة 3.0 لتر، فئة V6، توربيني ينتج قوة 300 حصان.



ولحقه في نهاية التسعينيات ظهور الجيل الخامس من الطراز، بقاعدة إطارات بقياس 101.2 بوصة، ومحرك توربيني قوي خصص للمشاركة في سباقات الرالي.

وفي الفترة بين عام 1997 حتى عام 2002، توقفت نيسان عن طرح موديلات جديدة تابعة لفئة Z، حتى قامت بطرح نسخة جديدة كليا من الطراز باسم 350Z، بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر.

وفي عام 2005، طرحت نيسان نسخة خاصة من الطراز باسم 350Z، كانت للاحتفال بالذكرى الـ 35 على طرح الطراز للمرة الأولى بمحرك ينتج قوة 300 حصان.

وبحلول عام 2009، طرحت نيسان رسميا الجيل السادس من طراز Z، والتي كانت تعمل بمحرك V6 بينتج قوة 330 حصانا بسعة 3.7 لتر.

وكانت أحدث نسخة جديدة كليا تطرح من طراز Z، هي موديل Z Proto الذي أعلنت عنه نيسان منذ أسابيع قليلة، بمحرك توربيني مزدوج فئة V6، بسعة 3.0 لتر.



