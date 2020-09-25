موجز الخليج 365 للسيارات.. بطارية تسلا 4680 وأفضل 10 سيارات SUV

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تعهد عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" بطرح سيارة كهربائية في الأسواق بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار في خلال 3 سنوات، بعد تخفيض التكلفة عن طريق سلسلة تحسينات تقنية.

عززت ماركة بويك أسطولها من موديلات SUV بنسخة جديدة مميزة من طراز إنكليف، طرحتها لعام 2020 الجاري بقدرات مميزة.

في عام 1972 أعلنت ماركة بي إم دبليو رسميا عن تأسيس قسمها الخاص لصناعة السيارات فئة M، وذلك لتقديم سيارات ميدانية بقدرات عالية، ومحركات ذات أداء مميز يضاهي أداء السيارات الرياضية.

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تميزت ماركات صناعة السيارات اليابانية بطرح موديلات أنيقة ضمن فئة SUV العائلية، على مدار تاريخها، خاصة من تويوتا ولكزس وميتسوبيشي.

أعلنت ماركة فوكسهول البريطانية المصنعة للسيارات عن النسخة الأحدث لعام 2021 من طرازها المميز "موكا" ضمن فئات SUV.

أماطت شركة تسلا للسيارات الكهربائية اللثام عن بطاريتها الجديدة، خلال الفعالية التي خصصتها لهذا الغرض تحت اسم يوم البطارية.

ضمن فئات suv الفاخرة، قدمت ماركة لاند روفر مجموعة من السيارات المميزة بالأسواق على مدار عام 2020 الجاري، كان من أبرزها طراز "فيلار" بنسخته الأحدث.

أعلنت شركة ميني عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Countryman برتوش تصميمية وباقة محركات معدلة وتجهيزات أوسع وبسعر يبدأ من 28 ألفا و756 يورو.

