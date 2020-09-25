شاهد البث المباشر لنهائي بطولة سوبرا GT برعاية تويوتا

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الخليج ٣٦٥ نت – تنطلق غداً الجمعة وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية فعاليات الجولة الأخيرة والنهائية من مسابقة كأس جازو ريسنج سوبرا جي تي الشرق الأوسط (GR SUPRA GT CUP).
ويشارك في النهائيات 23 لاعب من 7 دول عربية وهي السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، وأخيراً الأردن، وتتم المنافسة عبر بلايستيشن 4 لعبة (Gran turismo)، حيث سيستخدم كل المتسابقين نفس السيارة وهي جي أر سوبرا (GR Supra).
ويتكون السباق من مضامير ذات مستويات وهو يعزز من حدة استراتيجيات إدارة الإطارات أكثر من السرعة الإجمالية، وإن كان الموسم الأخير للكأس يعتبر مرجعًا، فنحن مجددًا على أبواب حماس لا مثيل له.
هذا ويمكنك متابعة البث المباشر للسباق النهائي عبر اليوتيوب من خلال .
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