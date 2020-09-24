قدرات مميزة لنسخة 2020 من طراز بويك "إنكليف".. الأسعار والمواصفات

عززت ماركة بويك أسطولها من موديلات SUV بنسخة جديدة مميزة من طراز إنكليف، طرحتها لعام 2020 الجاري بقدرات مميزة.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، تشمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه للبيع والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2020

ذكر الموقع أن أبرز ما أضيف من تحديثات على نسخة 2020 من طراز بويك إنكليف، إضافة حزمة كماليات جديدة للفئات المتوفرة منه للبيع، هي حزمة Sport Touring، تابعة للفئة الرئيسية من فئات الطراز باسم Essence .





الأسعار

يتوفر من الطراز 4 فئات بأسعار مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية باسم Preferred تتوفر بسعر 41,195 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة Essence التي تتوفر بسعر 43,195 ألف دولار، ومن بعدها فئة Premium التي تتوفر بسعر 49,595 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Avenir بسعر 54,995 ألف دولار.

المحرك

تعمل كافة فئات طراز بويك إنكليف، بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قو 310 حصان، ذو عزم دوران 266 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية.





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استهلاك الوقود

فيما يخص استهلاك الوقود قال الموقع أن الطراز يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 18 ميلا يقطعها الطراز على الطريق بالمدن، وجالون لكل 26 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 21 ميلا يقطعها ما بين الطريقين مجتمعين.

المساحة الداخلية

يتمتع الطراز من الداخل بمساحة تكفي لـ7 ركاب، وبالمقاعد الأمامية مساحة امتداد سفلى للقدم تصل لـ41.2 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ41.0 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية بطراز بويك، تصل المساحة السفلى لامتداد القدم لـ38.9 بوصة، وتصل المساحة العليا لامتداد الرأس، لـ39.9 بوصة.





التقنيات

يحظى طراز بويك إنكليف بنسخته لعام 2020 بنظام معلوماتي مميز يشمل شاشة بمنطقة التحكم الوسطى تعمل باللمس بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لوصلات USB تتوفر لكافة صفوف المقاعد داخل السيارة.





الأمن والحماية

ذكر الموقع أن الطراز يحظى بنظام أمن مساعد للسائق، يشمل فرامل تلقائية تفعل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة يحفظ مسافة آمن بين السيارة وما حولها من مركبات.