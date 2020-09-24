كيا سيراتو 2022 تظهر في صور تخيلية بـ 12 لون

الخليج ٣٦٥ نت – قام موقع تصميم كوري برسم صور تخيلية لكيا سيراتو 2022 بتصميم مستوحى من K5 الجديدة، والنتيجة تبدو أنيقة.

كما هو متوقع، لغة تصميم K5 الجديدة تناسب سيراتو الأصغر حجماً، مع العلم أننا نتحدث عن فيس ليفت هنا لسيراتو وليس جيل جديد كلياً لذا لا تتوقعوا تغييرات جذرية في التصميم.

لا توجد معلومات حالياً عن سيراتو فيس ليفت القادمة، وقد أشارت شائعات لاحتمالية تغيير اسم الموديل مثل تغيير أوبتيما إلى K5، ولكنها تظل محض تخمينات للوقت الحالي.

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