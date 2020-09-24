جينيسيس جي 80 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جينيسيس حالياً على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لسيارة G80، مع ظهورها مؤخراً أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

النسخة الكهربائية ستحمل اسم “eG80″، ونعلم أنها التي يتم اختبارها في نوربورغرينغ لعدم وجود أنابيب العادم أو الشبك الأمامي التقليدي، كما لا نسمع صوت أي محرك في الفيديو، وهي إشارات واضحة إلى أنها النسخة الكهربائية.

من المتوقع انطلاق eG80 الجديدة في 2022، بينما G80 الفياسية المحدثة ستنطلق قريباً بمحرك 4 سلندر تيربو 2.5 لتر بقوة 290 حصان ومحرك آخر V6 تيربو مزدوج بقوة 375 حصان.