بيجو 508 2021 تنطلق رسمياً بأقوى محرك في تاريخ العلامة

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بيجو الستار عن 508 سبورت 2021 الجديدة، والتي وصفتها بأقوى سيارة طرق في تاريخ العلامة، مع تزويدها بمولد طاقة هجين يجمع بين محرك بنزين 1.6 لتر توربو 4 سلندر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 355 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع كلي، مع تسارعها من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كلم\س، أو 135 كلم\س عند استخدام الطاقة الكهربائية فحسب.

وستتوفر السيارة بنسختين، السيدان والواجن، وبالنسبة للأوزان فتزن نسخة السيدان 1850 كيلوجرام ونسخة الواجن أثقل بقليل بـ 1875 كيلوجرام.

وأخيراً موعد الوصول.. ستنطلق بيجو 508 الجديدة في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأولى من 2021.

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