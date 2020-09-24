نصائح هامة للخبراء الألمان للعناية بالسيارة بعد العودة من الرحلات

الخليج ٣٦٥ نت – أوصى نادي السيارات ADAC الألماني بضرورة العناية بالسيارة جيداً خاصة بعد العودة من الرحلات الصيفية، وذلك لاستعادة رونق السيارة وللحفاظ عليها.

وقدم الخبراء الألمان 4 نصائح هامة لقائدي السيارات يجب إتباعها بعد رحلات السفر الطويلة لتجنب إصابتها بالأعطال والمشاكل، وهي كما يلي:

1- فحص الزيوت والسوائل

يجب فحص مستوى السوائل والزيوت جيداً مثل ( زيت المحرك، وزيت القير، وزيت المكابح، وسائل التبريد) واستكمال ملئها في حال تناقصها.

2- فحص الإطارات

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ينبغي فحص الإطارات للتحقق من أي أضرار تكون قد إصابتها، كما يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات، ويفضل التقيد بالضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة.

3- فحص الطلاء والهيكل الخارجي

أكد الخبراء على ضرورة فحص الطلاء وهيكل السيارة للتأكد من عدم وجود خدوش أو أضرار، وذلك لكي يتم معالجتها سريعا لمنع تكون الصدأ.

4- تنظيف وغسل السيارة

يجب تنظيف وغسل السيارة بالكامل، بالإضافة إلى تنظيف صندوق الأمتعة والمقصورة الداخلية جيدا.