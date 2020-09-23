سوبارو تقدم BRZ نسخة 2020 ضمن فئاتها الرياضية.. متعة القيادة اليابانية

نافست ماركة سوبارو اليابانية ضمن سوق السيارات الرياضية، بمجموعة مميزة من السيارات قدمتها على مدار عام 2020، كان من أبرزها طراز BRZ بنسخته الاحدث للعام الجاري.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لقدرات ومواصفات الطراز بنسخته الجديدة للعام الجاري، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2020

كان أبرز ما شهدته نسخة 2020 من تعديلات بطراز سوبارو BRZ، هو عودة فئة TS من جديد ضمن فئات الطراز بعد أن تغيبت عن نسخة 2019 العام الماضي.





الأسعار

ويتوفر من طراز سوبارو BRZ للبيع بالأسواق فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة LIMITED وتتوفر بسعر 29,745 ألف دولار، وأعلى فئة منه هي فئة TS التي تتوفر بسعر 32,395 ألف دولار.

المحرك

يتوفر الطراز بنسختين من المحركات، النسخة الأولى عاملة بمحرك ذو ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات، وينتج قوة 205 حصان، مع عزم دوران 156 لفة/قدم، وسعة 2.0 لتر.

في حين تتوفر نسخته الأخرى من المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي، ينتج قوة 200 حصان مع عزم دوران 151 لفة/قدم.

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استهلاك الوقود

تستهلك الفئة العاملة بناقل سرعة يدوي من طراز سوبارو BRX بناقل سرعة يدوي، معدل وقود جالون ولحد لكل 29 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون لكل 24 يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

في حين تستهلك الفئة العاملة منه بناقل سرعة أوتوماتيكي، جالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 33 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع وجالون لكل 27 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.





المساحة الداخلية

يحظى طراز سوبارو BRX بمساحة داخلية تكفي لـ4 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تصل مساحة إمتداد سفلى للقدم لـ 41.9 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ37.1 بوصة.

في حين تتوفر للمقاعد الخلفية من الطراز مساحة إمتداد سفلى للقدم تصل لـ29.9 بوصة، ومساحة إمتداد عليا للرأس تصل لـ35.0 بوصة.

التقنيات

يحظى طراز سوبارو بنظام معلوماتي مميز، يشمل شاشة بقياس 6.2 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، والفئة المتقدمة من الطراز تحظى بشاشة معلومات أكبر في القياس يصل لـ7.0 بوصة، مع وصلة USB اضافية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لقدرات الطراز بالحديث عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وأوضح أن شركة سوبارو تفاديا لرفع تكلفة الطراز ووزنه، آثرت عدم إضافة أي أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق بنسخة 2020 منه.