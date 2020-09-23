بي ام دبليو M3 و M4 موديلات 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الأجيال الجديدة لـ M3 وM4 الرياضية بتصميم جريء جديد يشمل شبك أمامي ضخم ممتد من غطاء المحرك إلى قاع المصد، ومن الواضح أن بي ام دبليو متمسكة تماماً بتصميم الشبك الكبير لسياراتها، والذي أثار بعض الجدل في الفئة الرابعة.

كما حصلت السيارتان على سقف من ألياف الكربون لتخفيف الوزن، وجنوط 18 إنش في الأمام و 19 إنش في الخلف، مع ازدياد حجم السيارتين قليلاً مقارنة بالموديلات السابقة.

ويستخدم الموديلان نفس محرك 3.0 لتر 6 سلندر 3.0 لتر الحالي بقوة 473 حصان وعزم 550 نيوتن متر وتسارع إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، بينما فئات Competition الأعلى في المجال ستحصل على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج جديد بقوة 503 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر وتسارع إلى 96 كلم\س في أقل من 4 ثواني وسرعة قصوى 290 كلم\س.

وسيتوفر الموديلان بناقل يدوي 6 سرعات بشكل قياسي مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات لفئات Competition، ونظام دفع خلفي وتحديثات واسعة لنظام التعليق والعادم والمكابح.

كما حصل الموديلان على شاشة لمسية مركزية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية مماثلة للفئات الثالثة والرابعة القياسية وزخرفات أنيقة من ألياف الكربون في مختلف أنحاء الداخلية.

السعر

وسيبدأ سعر بي ام دبليو M3 موديل 2021 من 69,900 دولار (262,000 ريال)، بينما تبدأ M4 الجديدة من 71,800 دولار (270,000 ريال) في الولايات المتحدة،

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