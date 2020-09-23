بي ام دبليو X7 2022 تظهر بوضوح أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ بي ام دبليو X7 2022 فيس ليفت أثناء حملها على مقطورة بتمويهات على واجهتها الأمامية والخلفية.

لا تزال المعلومات حول السيارة قليلة، لكن من الواضح أن الصانع البافاري يعمل على تحديث مظهر تشكيلة سيارات الـ SUV بالكامل بداية من X1 وصولاً إلى X7، حيث ستحصل الأخيرة على واجهة أمامية جديدة دون تغيير الشبك الأمامي الضخم.

سيكون التغيير الأكبر في المصابيح الأمامية الجديدة، حيث تمتلك السيارة في الصور مصابيح أمامية مؤقتة وغطاء محرك جديد يبدو ملائماً بشكل أكبر للشبك العملاق، في حين ستحصل الواجهة الخلفية أيضاً على إعادة تصميم، في حين ستكون التغييرات أكثر دقة، حيث قد تمنح بي ام دبليو الـ SUV الرائدة مصابيح خلفية جديدة كلياً.

في الختام، نتوقع أن تحصل X7 فيس ليفت على خيار محرك هجين خفيف 48 فولت، في حين من المتوقع أن يستمر الاعتماد على محرك V8 لفئة M50i الأعلى، بينما ستقدم البينا بالتأكيد محركات أقوى لمن يرغب في الحصول على المزيد من القوة من الـ SUV الفاخرة.

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