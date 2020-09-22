إم جي 5 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إم جي عن إم جي 5 2021 الجديدة بتحديثات واسعة تشمل خارجية أكثر جراءة وتصميم أميل للكوبيه وشبك أمامي ضخم ومصد أمامي رياضي.. وتبدو السيارة أقرب لمازيراتي في الهيئة العامة. وستتوفر السيارة بجنوط 16 و17 إنش مع توقعات بتوفرها بمحرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان وآخر 1.5 لتر توربو بقوة 173 حصان. ولم تكشف إم جي عن الداخلية بعد، لتؤجل ذلك لموعد التدشين الرسمي للسيدان الجديدة في معرض غوانزو للسيارات في نوفمبر مع بدء المبيعات في نهاية العام الجاري في الصين، وفي العام القادم لباقي الأسواق. Advertisements

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