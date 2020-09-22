مميزات تهمك بعضويات الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست شركة الوفاق في عام 2000، وهي تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وهو ما جعلها تحتل مكاناً رائداً كأكبر شركة تأجير سيارات في المملكة، حيث توسعت عبر 80 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

لأجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات شركة الوفاق، تم توفير نظام عضويات مميز بأسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة.

تنقسم عضوية أميالي من الوفاق إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

العضوية العائلية

حيث تقدم الوفاق الخيار لإضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذو العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات.

مميزات العضوية الصفراء

خصم (5%) على إجمالي قيمة عقد الإيجار(يومي/أسبوعي/شهري)، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على الخدمات المدفوعة.

مميزات العضوية الفضية

ضمان حجز مسبق للسيارة قبل (24) ساعة من الاستلام.

(50 كم) إضافي يومياً.

خصم (10%) على إجمالي قيمة الإيجار (يومي/أسبوعي/شهري) ، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على كافة الخدمات المدفوعة.

(2) ساعات إضافية لوقت التسليم المحدد بالعقد.

مميزات العضوية الذهبية

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ضمان حجز مسبق للسيارة قبل (24) ساعة من الاستلام.

(100 كم) إضافة مجانية.

خصم (15%) على إجمالي قيمة الإيجار (يومي/أسبوعي/شهري) ، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على الخدمات المدفوعة.

(3) ساعات إضافية لوقت التسليم المحدد بالعقد.

اكتساب الأميال واستبدالها

إن عضوية الوفاق ( أميالي) تمنحك فرصة لاستئجار مميز يعود عليك بالنفع والفائدة، فكلما استأجرت سيارة من الوفاق، كلما كسبت أميالاً أكثر تمكنك من الاستمتاع بمكافآت أكثر. ستكسب أميالاً في كل مرة تستأجر فيها من الوفاق، وفقا لنوع الإيجار(يومي، أسبوعي، شهري) ومدة العقد، مما يجعلك مخولاً للاستمتاع بمكافآت طوال العام.

خصومات مميزة

تقدم الوفاق شراكات حاملي عضوية الوفاق أميالي، وهم (الوفاق لصيانة السيارات – تشيلي ويز)، حيث سيتم منح خصومات خاصة لكل عضوية من عضويات الوفاق أميالي، فيمكن الحصول على خصومات لدى مطاعم تشيلي ويز على الطلبات الداخلية والخارجية والتوصيل -العرض لا يشمل العروض الترويجية والتطبيقات- بواقع:

خصم 5% لحاملي العضوية الصفراء

خصم 10% لحاملي العضوية الفضية

خصم 15% لحاملي العضوية الذهبية

هذا بالإضافة إلى امتيازات وخصومات لدى الوفاق لصيانة السيارات “الصيانة المتنقلة فقط” بواقع:

خصم ٢٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الذهبية

خصم ٢٠٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الفضية

خصم ١٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الصفراء