موجز الخليج 365 للسيارات.. رسالة "ماسك" وقوة فيراري

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طورت شركة فولفو تقنية Advanced Air Cleaner من أجل تنقية هواء المقصورة الداخلية من جسيمات الغبار متناهية الصغر الضارة بنسبة تصل إلى 95%.

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كشفت شركة فيراري النقاب عن سيارتها Portofino M الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية ثنائية المقاعد.

وجه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا رسالة تشجيع إلى موظفي وعمال الشركة يطالبهم فيها بإنتاج وبيع أكبر عدد ممكن من السيارات قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

السيارة تحتاج لبعض الرعاية الخاصة بعد العودة من العطلات الصيفية، وذلك من أجل استعادة رونقها، هذه وصية خاصة من نادي السيارات ADAC الألماني.

