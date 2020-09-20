الناغي – هيونداي تطلق حملــة ترويجيــة على طراز اكسنت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة محمد يوسف ناغي – هيونداي حملــة ترويجيـــة جديدة على طرازات هيونداي أكسنت 2020 تحت عنــوان ” خلّـي ستايلك أكسنت ” التي تواكب الحياة العصريــة للجيل الجديد من الشباب بأسعــار مناسبــة تماما لميزانيتــهم تسهل عليهم امتلاك سيارات أكسنت 2020 من خلال عروض ترويجية مميزة تمكن العميل من اختيار العرض المناسب له.

تأتي الحملة الترويجية بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، مع صيانة مجانية لمدة سنة أو 20,000 كم “أيهما يأتي أولا” بالإضافة الى قسط شهري يبدأ من 858 ريال فقط، إضافة الى ضمان مصنعي يمتد إلى 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة.

ويحظى موديل اكسنت بتاريخ عريق في السوق السعودي حيث تحرص شركة محمد يوسف ناغي للسيارات على تلبية احتياجات العملاء ووضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة بالتعاون مع عدة جهات تمويليــة، اضافـة الى خدمات الصيانة الشاملة، وخدمات ما بعد البيع لمنحهم راحة البال.

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الدكتور عادل عزت المدير التنفيذي بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أكد على اهمية هذه العروض لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية التي من شأنها تشجيع العميل على المضي في اتخاذ القرار لتملك السيارة المطلوبة. وأضاف: “تقديرا للثقة التي وضعها عملاؤنا وتشجيعا لهم قمنا بإطلاق هذه الحملة لتحقيق رغبة عملائنا بكل يسر وسهولة مع توفير الدعم المحفـز من جهتنا.”