عدد السيارات الواردة إلى السعودية خلال أغسطس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت موانىء المملكة خلال شهر أغسطس عدد 39 ألف سيارة تم استيرادها إلى البلاد، وذلك في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

حيث تأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانىء المملكة في شهر واحد فقط إلى تلك الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ، والتي ساعدتها في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام.

وعززت هذه الخطوط الملاحية الجديدة قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، ورفعت من مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والقدرة التنافسية.