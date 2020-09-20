عدد السيارات الواردة إلى السعودية خلال أغسطس 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت موانىء المملكة خلال شهر أغسطس عدد 39 ألف سيارة تم استيرادها إلى البلاد، وذلك في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
حيث تأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانىء المملكة في شهر واحد فقط إلى تلك الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ، والتي ساعدتها في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام.
وعززت هذه الخطوط الملاحية الجديدة قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، ورفعت من مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والقدرة التنافسية.
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