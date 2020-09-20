“بالفيديو” بدء عمليات التشغيل التجريبي لقطار الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت عمليات اختبار القطارات والتشغيل التجريبي لقطار الرياض الجديد من خلال التنقل بين محطات المبيت ومراكز الصيانة، وذلك بغرض التأكد من معايير السلامة والوقوف على جميع الفرضيات التي قد تواجهه قبل مرحلة التشغيل الرسمي.

وكانت قد نشرت قناة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقريراً مصوراً للعمليات الاختبارية للقطارات بين محطات المبيت ومراكز الصيانة التي يبلغ عددها 7 وموزعة في أنحاء مدينة الرياض، ويحتوي كل واحد منها على ورش الصيانة وغسيل القطارات والمستودعات.

ويشمل التشغيل التجريبي لقطار الرياض تدريب وتأهيل الكوادر السعودية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين في فرق التشغيل 22% من إجمالي العاملين، ويزيد عددهم كل عام بنسبة 10% بحسب الشروط المتفق عليها.