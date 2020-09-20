ينتمي لفئة الـSUV.. موديل هجين من تويوتا RAV4

كشفت شركة تويوتا النقاب عن موديل هجين Plug-in من أيقونتها RAV4، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد يعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين واثنين من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية 225 كيلووات/306 أحصنة، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 18.1 كيلووات ساعة، والتي يستغرق شحنها في أحسن الأحوال نحو 4.5 ساعة.

ويتسارع الموديل الهجين من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 180 كلم/س. وبالدفع الكهربائي الخالص ينطلق الموديل الهجين بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم/س، في حين يبلغ مدى السير 75 كلم.

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ويبلغ معدل استهلاك الوقود 1لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 22 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

طراز 86



كانت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات كشفت عن عدة فئات من طراز 86 لعام 2020، لتدعم وجودها في سوق السيارات الرياضية.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز من حيث التقنيات المضافة واستهلاك الوقود.

وقال إن طراز تويوتا 86 بفئاته الجديدة للعام الجاري أضيف له تحديثات تقنية مميزة، أبرزها شاشة معلوماتية عملاقة أكثر تطورا، تدعمها أنظمة تشغيل حديثة، بخلاف إطارات بقياس أكبر يصل لـ17 بوصة، وأخرى بقياس 18 بوصة من ماركة Michelin Pilot.

