تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها.. ما المدة المسموحة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد تجديد رخص القيادة قبل انتهائها.

حيث أشارت الإدارة إلى أنه يمكن لقائدي السيارات تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بـ 180 يوماً، وجاء في التغريدة: “يمكنكم تجديد رخصة القيادة قبل 180 يومًا من انتهائها”.

وقالت إدارة المرور في إنفوجرافيك توضيحي: “180 يوم.. هي الفترة المتاحة لتجديد رخصة القيادة قبل انتهاءها”.