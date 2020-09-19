صورة تشويقية لأول نسخة كهربائية كليا من فورد F-150

الظهور القوي لشاحنة هامر الكهربائية، وما حققته شاحنة سايبر ترك تسلا من نجاح، كان دافعا لاتخاذ شركة فورد قرار طرح نسخة كهربائية بالكامل لأنجح شاحنة في تاريخها F-150.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أعلنت شركة فورد عن الموعد الرسمي لطرح النسخة الكهربائية الأولى من شاحنتها المميزة، خلال مؤتمر صحفي نظمته الماركة الأمريكية.

وأوضح الموقع أن المؤتمر الصحفي كان للإعلان عن مركز جديد تابع لماركة فورد مخصص لتصنيع سياراتها الكهربائية.





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ونشرت فورد صورة تشويقية تعلن بها أن موعد طرح النسخة الكهربائية من شاحنة F-150 سيكون بحلول عام 2023 المقبل.

وفسر موقع "موتور وان" جوانب من الصورة التشويقية، حيث استنبط منها تشابها في تصميم مرايات نسخة الشاحنة الكهربائية مع مرايات تصميم نسخة الشاحنة لعام 2021 المقبل.

كما أوضح أن النسخة الكهربائية من F-150 ستكون أكبر في مساحة عرضها من أي نسخة سابقة لشاحنة طرحتها فورد.

جدير بالذكر أن المصنع الجديد لفورد المختص بتصنيع السيارات الكهربائية، قد شيد بميزانية 700 مليون دولار، وسيخصص فرص عمل لأكثر من 300 عامل.